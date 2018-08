Prislapp på avlingsskadane: 1,1 milliardar kroner

innenriks

– Dette viser kva for ein ekstremt krevjande situasjon vi er i når det er såpass store skadar. Det seier både noko om utfordringane til bøndene, og kor solid avlingsskadeordninga er. Dette er kostnader som den dekkjer, seier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Ein prognose NTB har fått tilgang til, viser at fylkesmennene reknar med at gras- og kornprodusentar i Sør-Noreg vil søke erstatning av staten på over 1 milliard kroner på grunn av tørken.

I tillegg vil potet-, grønsak-, bær- og fruktprodusentar truleg søka om erstatning på rundt 60 mill. kroner, viser prognosane.

