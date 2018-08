Rettsvitar meiner Sandberg kan ha brote sikkerheitslova

innenriks

Politiets tryggingsteneste (PST) undersøkjer no Sandbergs mobiltelefon etter at fiskeriministeren hadde med seg jobbmobilen på ferie til Iran. Fleire ekspertar meiner at telefonen sannsynlegvis har vorte hacka.

– Viss informasjonen i saksbehandlingssystemet, e-postar, SMS-ar eller notat som var på telefonen, er sikkerheitsgradert, kan Sandberg ha brote sikkerheitslova, seier stipendiat Ingvild Bruce ved institutt for offentleg rett ved Universitetet i Oslo til Dagbladet.

Ho viser til at sikkerheitslova mellom anna slår fast at alle som får tilgang til sikkerheitsgradert informasjon i samband med arbeid for ei offentleg verksemd, pliktar å hindre at uvedkommande får kjennskap til denne informasjonen.

Bruce arbeider, ifølgje UiOs nettside, med ein doktorgrad om politi- og etterretningstenester. Ho har tidlegare mellom anna arbeidd hos Sivilombodsmannen, i Justisdepartementet, Økokrim og for Stortinget.

