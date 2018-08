Ritzau: SAS-pilotane seier opp avtale eitt år før tida

innenriks

Avtalen skulle eigentleg forhandlast på ny våren 2020, men no møtes partane igjen våren 2019, skriv det danske nyheitsbyrået, som siterer avisa Berlingske.

I fjor inngjekk dei norske, danske og svenske pilotane ein avtale på tre år etter vanskelege forhandlingar. Denne var eitt år lengre enn den normale toårsavtalen.

Lengda på avtalen blei sett på som ein siger for SAS, som då kunne få meir tid på seg til å gjennomføra ei breiare omstilling av flyselskapet, ifølgje Ritzau. Avtalen innebar likevel at pilotane kunne seia avtalen opp før tida, noko dei no skal ha valt å gjera.

– Det er eigentleg heilt udramatisk. Vi hadde valet og har konkludert med at vi er best tent med forhandlingar i 2019, seier leiar Christian Laulund i SAS-flygernes forening SNF til Berlingske.

– Dette er noko SAS har vore innforstått med, at vi mest sannsynleg ville seia opp avtalen etter to år, fortset han.

Fram til januar i år hadde flygarane i dei tre skandinaviske landa vore fordelt på fire fagforeiningar: Dansk Pilotforening (DPF), Svensk Pilotförening (SPF) og dei to norske, Norske SAS-flygeres Forening (NSF) og SAS Norge Pilotforening (SNF). Dei vedtok då å etablera ei ny felles fagforeining for å styrka flygarane sin posisjon overfor selskapet, SAS Pilot Group.

Dei fire fagforeiningane representerer til saman 1.400 flygarar.

SAS har ikkje ønskt å kommentera saka overfor Berlingske.

(©NPK)