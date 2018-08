Siv Jensen trudde Støre hadde fått solstikk

innenriks

– I ferien har eg fått med meg at Jonas Gahr Støre no vil bli statsminister til hausten. Vi har jo hatt ein utruleg flott sommar, så min første tanke var at Støre må ha fått solstikk, sa Jensen i talen sin på sommarleiren til Framstegspartiets Ungdom (FpU) i Lillesand fredag.

Ap-leiar Støre viste til at Stortinget i august skal ha ei open høyring om den knusande kritikken frå Riksrevisjonen om manglande terrorsikring, da han til TV 2 nyleg sa at Arbeidarpartiet står klar til å ta ansvaret dersom det oppstår ein situasjon der regjeringa mistar grunnlaget i Stortinget.

– Har Støre gløymt valresultatet frå i fjor? Har han gløymt at det sidan da berre har gått nedover på meiningsmålingane? spurde Jensen i talen til FpU-arane.

– Leiaren for Arbeidarpartiet skal sjølvsagt få lov til å ha ambisjonar, men Noreg blir betre styrt med Frp ved roret, var bodskapen til ungdomsorganisasjonen.

(©NPK)