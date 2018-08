Sp vil avgrense kinesisk eigarskap i Noreg

innenriks

Når Stortinget samlar seg igjen i haust vil Senterpartiet be om at det blir laga ei stortingsmelding for å sikre nasjonalt eigarskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologi.

Det skriv Nationen.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum er spesielt bekymra for kinesarane sitt inntog i Noreg, og vil særleg ha nasjonal kontroll på eigarskap til naturressursar, tilgang til teknologi og bygging av infrastruktur.

– Dette gjeld ikkje berre Kina, men Kina er så stor og tung. Det er ingen grunn til å vere naive overfor Kina. Noreg har jo erfart kor rå Kina kan vere, seier Vedum til avisa.

Vedum peiker blant anna på ei utgreiing frå utgreiingsseksjonen på Stortinget gjort på oppdrag for Senterpartiet. Utgreiinga viser at nye lovendringar i Kina kan påleggje kinesiske selskap å rapportere informasjon til kinesiske styresmakter.

– Kinesiske selskap er veldig djupt involvert i den kinesiske statens interesser, seier Vedum.

