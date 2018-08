Støre: Det peikar mot nei til oljeutvinning i LoVeSe

innenriks

I vinter har ti fylkeslag i Ap sagt nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne veka kom også Bodø ut med eit klart nei.

– Den utviklinga du beskriv peikar i éi retning, så må dei i partiet som har eit anna syn, møta det i debatten. Politikken til partiet blir forma ut gjennom debatt, vedtak i partilag og fylkeslag og endar opp med vedtak på landsmøtet, seier Støre til Aftenposten.

Han synest det er bra at temaet blir debattert, men understrekar at han framleis står på formuleringane i partiprogrammet, som seier delvis vern og at konsekvensane for delar av området skal greiast ut.

– Vedtaket i Bodø Ap om vern er viktig, fordi det kjem frå landsdelen sjølv.

Støre peikar på viktigheita av ein heilskapleg forvaltningsplan.

– Og dersom det skal vera oljeaktivitet i desse områda, må miljøkrava vera strenge, seier han.

AUF-leiar Mani Hussaini sa i sin tale under sommarleiren på Utøya onsdag at dei seier klart nei til oljeaktivitet i desse områda. AUF vil reisa spørsmålet om vern på landsmøtet til våren.

(©NPK)