Tom Cruise takkar publikumet på Preikestolen

Cruise la torsdag kveld ut fleire bilde, på fleire sosiale medium, av kinoseansen på toppen av platået der han skreiv:

«2.000 fot, 2.000 menneske, 4 timars tur. Den mest umoglege visinga av #MissionImpossible Fallout. Takk til alle de som kom. Eg skulle ønskt eg kunne vore der.»

Saman med skodespelar Henry Cavill og regissør Christopher McQuarrie sende også Cruise ei videohelsing til publikum før filmen starta klokka 23 onsdag kveld. Her fortalde dei at dei hadde opplevd Preikestolen som ein spektakulær innspelingsstad, og at dei skulle ønskt dei var der.

Det var langs dette stupet Cruise svinga seg under innspelinga av filmen i fjor haust. Preikestolen er godt synleg i fire minutt i slutten av filmen, men handlinga er lagd til Kashmir i Asia.

NRK har tidlegare skrive at norsk reiselivsbransje skulle fly inn ei rekke internasjonale medium til den spektakulære filmvisinga i håp om at dette skulle bidra til ekstra merksemd om kvar scena eigentleg er spelt inn.

Den engelske tabloidavisa Daily Mirror hadde ei eiga sak om filmvisninga torsdag der avisa diskuterte om ikkje dette måtte vere «verdas finaste utandørskino», ifølgje Stavanger Aftenblad.

«Mission: Impossible – Fallout» har elles fått strålande meldingar verda over, og selde billettar for 61,5 millionar dollar under opningshelga i USA – ny rekord for filmserien.

