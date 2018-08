Varhaug-drapet: Politiet veit kor Sunniva Ødegård (13) vart drepen

innenriks

Det var natt til måndag at Sunniva Ødegård (13) vart funnen død på ein sti på Varhaug i Hå kommune. Ein syttenåring er sikta i saka.

– Nokon skreiv at vi ikkje visste kor åstaden var, og det var ikkje heilt sånn. Vi har ei meining om kor åstaden er, ingen treng å tvile på det. Men vi kjem ikkje til å seie kva vi trur førebels, seier etterforskningsleiar Bjørn Kåre Dahl til Dagbladet.

Fredag formiddag vart den sikta syttenåringen overført til Bjørgvin fengsel i Bergen, seier Dahl til Stavanger Aftenblad.

Nekta avhøyr

Torsdag gjorde politiet enda eit forsøk på å avhøyre den sikta syttenåringen, men han nekta å snakke med etterforskarane. No vil etterforskarane ikkje gjere noko nytt forsøk på å snakke med guten før over helga.

– Han står fast på den første forklaringa si. Politiet vil prøve å avhøyre den sikta på nytt tidleg neste veke, skriv politiet i ei pressemelding.

Politiet har sagt at dei ønskjer å komme i kontakt med eit par i tjueåra som skal ha gått tur i nærleiken av funnstaden. Vidare fortel dei at dei vil trappe ned etterforskinga i helga.

– Det står framleis igjen ein del arbeid, men politiet har god oversikt i denne saka, seier Dahl i ei pressemelding fredag formiddag.

Var på staden

Den lokale guten frå Varhaug har fortalt politiet at han var på staden der Sunniva Ødegård vart funnen, men han nektar for å ha gjort seg skuldig i drap. Torsdag sa politiadvokat Herdis Traa til Jærbladet at politiet meiner mistanken mot syttenåringen er styrkt.

– Vi meiner saka mot han er styrkt på bakgrunn av bevisa som har komme fram, seier politiadvokaten.

Sunniva Ødegård skal bisetjast i Varhaug kyrkje fredag 10. august, opplyser prest Gaute Øgreid Rasmussen til Stavanger Aftenblad.

(©NPK)