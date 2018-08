143 studentar bestod forkurs i matematikk

innenriks

Hausten 2016 innførte regjeringa krav om karakteren 4 i matematikk frå vidaregåande skule for å komme inn på lærarutdanninga. Alle søkarar som hadde karakteren 3 i matematikk, fekk tilbod om å ta gratis forkurs og forbetre karakteren, slik at dei kunne komme inn.

Til saman 356 studentar deltok på forkurset, og 143 av dei – vel 40 prosent – bestod kurset. I fjor var det 33 prosent som nådde kravet.

– Det er veldig gledeleg å sjå at delen som står, er høgare enn nokon gong. Lærarutdanninga er krevjande, og det skal ho vere. Karakterkravet er saman med innføringa av ein femårig mastergrad for lærarar viktige ledd i kvalitetssikringa av utdanninga. No ser vi at forkursa gir resultat, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

På Oslo Met bestod 59,5 prosent kurset, og på NLA Høgskolen 55,6 prosent. På Høgskolen i Østfold var det berre 11,1 prosent som stod.

