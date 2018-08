Bondelaget fryktar konkursar grunna EU-import

innenriks

– Avtalen treffer landbruket kraftfullt negativt i den situasjonen som no utspelar seg, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norsk Bondelag til Klassekampen.

Ytterlegare 400 tonn skal inn på marknaden allereie før jul. Når avtalen trer i kraft for fullt, blir den tollfrie importen auka med 1.600 tonn, til saman 2.500 tonn storfekjøtt i 2019.

Samtidig som importen aukar, må mange bønder slakte ned besetninga grunna fôrmangel etter tørken. Auka import vil auke konkurransen for norske bønder.

– Eg kjenner til tilfelle der det er risiko for konkurs med tilhøyrande nedlegging av drifta, seier Bartnes og legg til at det vil svekkje norsk matproduksjon.

– Det er no endå viktigare at forbrukarane leitar etter matvarene merkte med «Nyt Noreg» og sikrar at det er norske matvarer som blir sett på bordet.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner det er galskap å auke importen no.

– Vi vil ha eit klart svar frå landbruksministeren på om han vil stoppe denne auka importen. Dette kan slå beina under livsgrunnlaget for bønder landet rundt, seier Moxnes.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har ikkje kunne svare på Klassekampens meldingar.

