Letnes søkte om å bli Sandbergs assistent i 2016

I eit brev frå fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til Stortinget kjem det fram at kjærasten til Sandberg, Bahareh Letnes, i 2016 sende inn ein open søknad til Fiskeridepartementet om å bli Iran-assistent eller tolk for statsråden, skriv VG.

– Nærings- og fiskeridepartementet svarte på søknaden på ordinært vis. Eg var ikkje med på saksbehandlinga og kjente ikkje til søknaden, skriv Sandberg.

Samtale med PST

Sandberg opplyser at han har bedt om ein samtale med Politiets tryggingsteneste (PST) for å oppklare spekulasjonar knytt til Bahareh Letnes, ifølgje Aftenposten.

– Omtalen av forholdet vårt har ført med seg mykje merksemd og spekulasjonar, og det er stilt spørsmål om Bahareh Letnes' bakgrunn, som eg ser behov for å ta opp. Eg har derfor bedt om ein samtale med PST, skriv Sandberg.

Sandberg skriv vidare at han varsla Fiskeridepartementet dagen etter at han kom til Iran, og Statsministerens kontor dagen etter det.

– Eg reiste med det private passet mitt, ikkje tenestepass, og på turistvisum. Sjølv om eg ikkje hadde møter med representantar for styresmakter eller næringsliv i landet, så er ein statsråd alltid statsråd, skriv han.

Skriftleg spørsmål

Regjeringa har hausta kritikk frå opposisjonen for å bagatellisere tryggingssituasjonen i saka, både frå SV og Ap.

– Solberg har sagt at det er ulik praksis frå departement til departement når det gjeld bruk av jobbtelefon på reise til høgrisikoland. Det er overraskande, all den tid rådet frå tryggingsstyresmaktene er eintydig: Ikkje ta med jobbtelefonen, seier Torgeir Knag Fylkesnes i SV til Dagbladet.

Fylkesnes sende måndag eit skriftleg spørsmål til statsministeren der han ber Solberg avklare om det òg er politikarar frå andre departement som har tatt med seg jobbtelefonar til høgrisikoland.

– Sjølvsagt vart dei kontrollerte

Advokat og eksil-iranar Mohammad Mostafaei meiner det er openbert at dei iranske styresmaktene har overvaka Sandbergs telefon.

– Den iranske tryggingstenesta har som jobb å kontrollere politiske personar. Sjølvsagt vart dei kontrollerte, seier Mostafaei til TV 2.

Fiskeriminister Sandberg har tidlegare opplyst at mobiltelefonen hans låg i bagasjen store delar av turen.

