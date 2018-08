Miff ber Riksrevisjonen vurdere norsk bistand til Palestina

innenriks

– Riksrevisjonen blir oppmoda til å undersøkje om Utanriksdepartementet gjennom den generelle budsjettstønaden til det palestinske sjølvstyret gjer seg skuldig i brot på forbodet mot terrorfinansiering og oppmoding til terror i straffelova, heiter det i brevet.

Miff hevdar at den norske budsjettstøtta blir kanalisert inn i utbetalingar til fangar som er dømde for terrorisme og sit i israelske fengsel.

Styresmaktene i Noreg har før avvist at norske pengar går til terrordømde.

– Det er heilt uaktuelt at norske bistandspengar skal gå til familiane til dei som har utført straffbare handlingar mot israelarar. Seinast førre veke fekk eg ei stadfesting frå finansminister Bishara på at dette ikkje skjer, sa tidlegare utanriksminister Børge Brende (H) under ein spørjetime i Stortinget i april 2016.

Riksrevisjonen opplyser til NTB at dei kontinuerleg går gjennom alle tips som kjem inn, men har førebels ingen kommentar til saka utover det.

