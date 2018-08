Norske ungdommar nekta innreise til Israel

innenriks

– Det er veldig spesielt, seier leiar for Palestinakomiteen Kathrine Jensen til NTB.

Laurdag skulle ei gruppe ungdommar dra på studietur til Israel og Palestina, arrangert av komiteen. Men i slutten av juli fekk Jensen eit brev frå Israels ambassadør i Noreg, Raphael Schutz, som slår fast at ungdommane ikkje vil få sleppe inn i Israel.

Heile turen måtte difor kansellerast.

«Agent for hat»

I brevet, som NTB har fått tilgang til, heiter det blant anna at «Palestinakomiteen er «eit ekstremt negativt og destruktivt element» og «ein agent for hat» som nektar det jødiske folk retten til sjølvråderett.

– Dette er reint tøv. Vårt føremål er at folk skal få sjå situasjonen med eigne auge og slik kunne ta eit kvalifisert standpunkt, seier Jensen.

Palestinakomiteen i Noreg har i ei årrekke arrangert studieturar til Midtausten, i all hovudsak til Vestbreidda, med føremål å gi deltakarane innblikk i situasjonen for palestinarane.

– Strammar grepet

– Vi har tidlegare opplevd at enkeltpersonar i organisasjonen, som tillitsvalde, blir plukka ut og nekta innreise. Men dette er noko nytt, seier Jensen, som meiner at innreisenekten viser at Israel no strammar grepet. I fjor vedtok Knesset ei ny lov som nektar innreise for alle som har støtta boikott av landet.

Jensen fryktar no at alle turar i regi av Palestinakomiteen vil få innreiseforbod framover.

– Det vil bidra til å isolere palestinarane ytterlegare. Dette er veldig alvorleg, meiner ho.

– Rett til å nekte

Ambassaderåd Dan Poraz ved den israelske ambassaden meiner det ikkje er snakk om ein studietur, men ein rein indoktrineringstur.

– Israel har rett, til liks med alle land, til å nekte innreise til folk som ønsker å skade landet, seier han til NTB og viser til at Palestinakomiteen støttar den internasjonale BDS-kampanjen som tar til orde for boikott av Israel.

– Betyr dette at alle Israel-turar i regi av Palestinakomiteen vil bli nekta innreise i framtida?

– Ja, seier Poraz.

Ber UD om hjelp

Palestinakomiteen har no sendt brev til utanriksdepartementet der dei ber departementet ta opp saka med israelske styresmakter.

– Vi ønsker også ei utgreiing frå UD om korleis norske styresmakter vurderer Israels svært alvorlege skuldingar mot ein norsk organisasjon, seier Jensen.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er for tida på rundreise i Israel, Palestina og Jordan.

(©NPK)