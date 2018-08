innenriks

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriv at tømmerprisen har vore rekordhøg i kvartalet og at skogeigarane i snitt fekk 400 kroner per kubikkmeter med tømmer dei selde.

– Det er 52 kroner meir enn i same kvartal 2017. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer av gran og furu auka med høvesvis 8 og 4 prosent, mens prisen for gran og furu til massevirke gjekk opp med høvesvis 26 og 32 prosent, opplyser SSB.

(©NPK)