Tiggarar og prostituerte tilbake i Bergen

I Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» avslørte NRK eit omfattande rumensk nettverk som på open gate dreiv med prostitusjon, tjuveri, tigging og sal av narkotiske tablettar.

På éin kveld i 2016 observerte NRKs journalistar nær 40 kvinner som selde sex midt i Bergen sentrum. Men etter dokumentaren forsvann dei, ifølgje politiet. Også tigging var nærmast fråverande i byen førre sommar.

No er begge deler tilbake igjen, melder NRK.

– Vi såg at veldig mange av dei vi antok var bakmenn og prostituerte, forsvann våren 2017. Dei vart borte ein stund, men vi ser no både prostituerte og tiggarar som er tilbake på gata, seier Sylvia Myklebust, politiinspektør og påtaleleiar for organisert kriminalitet i Vest politidistrikt.

Det er uklart for politiet om det er same miljø som har etablert seg igjen.

Det siste halve året har politiet arrestert fleire rumenarar, mistenkt eller sikta for menneskehandel og hallikverksemd.

