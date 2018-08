Forskar trur KrF kan sitje med nøkkelen til krisepakke for bøndene

innenriks

– Solberg har ein langsiktig plan om å få KrF inn i regjering. Ei god krisepakke til bøndene vil vere god smørjing for å få KrF med, sjølv om Knut Arild Hareide nok vil nekte for det, seier seniorforskar Reidar Almås ved forskingsinstituttet Ruralis.

Bondeorganisasjonane har fleire gonger i sommar bedt regjeringa om ei krisepakke for å hjelpe bøndene som er ramma av avlingssvikt som følgje av tørken.

Onsdag møter Bondelaget og Småbrukarlaget statsminister Erna Solberg (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) hos ein bonde på Kløfta som er ramma av tørken. Der vil bøndene igjen be om ei krisepakke.

Tviler på nye pengar frå Solberg

Landbruksminister Dale har tidlegare svart at det ikkje er aktuelt med noka krisepakke, fordi tilskot til landbruket kjem gjennom jordbruksavtalen. Han har likevel sagt at regjeringa kan gå med på å reforhandle denne avtalen, noko Småbrukarlaget har gitt uttrykk for at dei kan vere villige til.

Da NTB intervjuet bondelagsleiar Lars Petter Bartnes måndag, ville han ikkje seie noko om dei vil gå med på ei reforhandling.

Ifølgje Reidar Almås er det ikkje noko historisk eksempel på at staten har komme med nye pengar til bøndene mellom jordbruksoppgjera. Han tviler òg på om statsministeren kjem til å love nye pengar på møtet onsdag, men trur heller ikkje at Bondelaget går med på ei reforhandling.

– Eg trur ikkje det blir noka reforhandling av jordbruksavtalen. Grunnen til det er at det da fort blir snakk om å omfordele pengar innanfor det gjeldande oppgjeret, og det er nok Bondelaget tvilande til å gå med på, seier Almås.

Under jordbruksforhandlingane i vår vart regjeringa og bondeorganisasjonane einige om ein avtale med ei historisk høg ramme på 1,1 milliardar kroner.

KrF vil ha krisepakke

Førre veke sa KrF-nestleiar Olaug Bollestad til Nationen at partiet er for ei krisepakke til landbruket. I ei tekstmelding til NTB skriv landbrukspolitisk talsperson i KrF Steinar Reiten at stortingsgruppa skal drøfte situasjonen førstkommande torsdag.

Frå før har Sp, SV og Ap signalisert at dei er for ei krisepakke, og dermed går det mot fleirtal på Stortinget for å gi bøndene friske midlar.

Almås trur òg at Bartnes ventar på kva KrF vil gjere, og at det er ein av grunnene til at Bartnes førebels ikkje har signalisert at Bondelaget vil ha ei reforhandling av jordbruksavtalen.

– Eg trur grunnen er at Bartnes vil sjå kva KrF finn på. Bartnes er ein luring, så viss KrF er tydeleg på at dei vil presse igjennom ei ekstraløyving i Stortinget, er det eit viktig signal. Eg trur det er viktig for KrF å samle støtte blant bøndene, så det kan fort komme eit krav, seier Almås.

(©NPK)