Fryktar mangel på norske poteter, gulrøter og løk

innenriks

Bama har saman med Gartnerhallen og butikkjedene oppretta fleire utval for å sjå på korleis dei kan løyse utfordringane tørken har medført, skriv VG. Blant anna kan det dreie seg om å tillate mindre størrelse på produktet enn det som har vore vanleg tidlegare.

– Vi oppfordrar det norske folk til å vere med i dugnaden og ete norske produkt sjølv om dei ser litt rarare ut enn vanleg, seier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Pia Gullbrandsen i Bama.

Ho seier at den største utfordringa er at det i dag ser ut til at dei kan gå tom for lagringsløk i mars, to månader tidlegare enn vanleg.

Når det gjeld potet og gulrøter, forventar ein rundt 80 prosent av normal avling, som gjer at ein også her kan gå tom noko tidlegare.

Blir det mangel på norske grønsaker, blir tollen oppheva slik at det blir lettare å importere frå utlandet.

(©NPK)