Kripos vil vite meir om russeherjinga i Hellas

Ifølgje NRK er det Oslo politidistrikt som har bedt Kripos om å opprette kontakt med grekarane.

– Vi har ikkje fått nokon informasjon tilbake førebels. Vi har sendt ein skriftleg førespurnad der vi ber om meir informasjon, seier presseansvarleg i Kripos Ida Dahl Nilssen til NRK.

Dei siste dagane har media fortalt om ei rekke alvorlege hendingar blant kommande russ som har dratt på tur til Hellas. Mellom anna har fleire ungdommar vorte arresterte for vald, mens andre har fortalt at dei har vorte dopa ned.

For det meste har rapportane komme frå øyane Kos og Ios.

– Vi har bedt om førespurnader om Kos og Ios. Vi får sjå om det blir aktuelt å be om meir informasjon, men det viktigaste er no å opprette kontakt, seier Nilssen.

Politiet ser ikkje vekk frå at enkelte av episodane i Hellas kan bli følgde opp i Noreg.

– Vi er eit knutepunkt for internasjonalt politisamarbeid for dei norske politidistrikta, og informasjonen blir sentral for å kunne vurdere korleis ein kan følgje opp sakene vidare lokalt i Noreg, seier Nilssen.

