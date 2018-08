Naturvernorganisasjonar vil løyse fôrkrisa med norsk gras

innenriks

Naturvernforbundet, Sabima og Natur og Ungdom sende nyleg eit brev til Landbruks- og matdepartementet der dei viste til at det er mogleg å hauste meir fôr nord i Noreg, frå område som har sloppe den verste tørken, skriv Nationen.

– Det er ikkje sikkert at denne sommaren er eit eingongstilfelle. Derfor meiner vi det er viktig å tenkje langsiktig og sette i gang tiltak for å sikre landbruket for framtida, seier leiar Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Organisasjonen ber regjeringa sikre ekstra middel til transport av fôr frå område som har overskot til område som har fôrmangel. Natur og Ungdom ønsker også at regjeringa set i verk fleire tiltak for å hindre at beiteområde gror igjen og for å sikre desse areala for framtida.

– Tørken bør fungere som ein vekkjer for å tenkje strategisk om korleis vi skal drive landbruk framover, seier Eiterjord.

(©NPK)