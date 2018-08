Nedgang i nybustadsalet

innenriks

Det kjem fram i den ferske statistikken frå Boligprodusentenes Forening.

– Ser vi på dei ulike bustadtypane, viser resultata hittil i år størst nedgang i salet av småhus. Salet av småhus ligg 19 prosent under same periode i fjor. Salet av leilegheiter ligg 6 prosent under fjoråret og salet av einebustadar ligg 7 prosent under fjoråret, skriv Boligprodusentene i sin gjennomgang av statistikken.

I første kvartal i år fall nybustadsalet med heile 17 prosent samanlikna med fjoråret.

– Vi ser det som positivt at nedgangen i salet no flatar ut, seier administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Dei siste tolv månadane er det selt 26.383 bustader. Dette er 21 prosent under nivået for eit år sidan. Igangsettinga av nye bustader ligg hittil i år 14 prosent bak fjoråret.

