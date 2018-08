Nye tal for industrien: uendra produksjon i juni

innenriks

Sesongjusterte tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den samla industriproduksjonen var uendra frå mai til juni.

– Næringar innanfor den petroleumsretta metallvareindustrien og bygging av skip og oljeplattformer såg ein oppgang i denne perioden. På motsett side fall produksjonen i blant anna kjemiske råvarer og i gummi, plast og mineralsk industri, skriv SSB i sin gjennomgang av tala.

Høg kjøttproduksjon

Ser ein på heile andre kvartal under eitt, auka produksjonen med 0,8 prosent samanlikna med det førre kvartalet. Talet er sesongjustert.

– Veksten kan særleg knytast til høg produksjon i næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Oppgangen heng blant anna saman med høg aktivitet innanfor produksjon av kjøtt- og kjøttvarer, skriv SSB.

I sommar har fleire bønder blitt nøydde til å slakte fleire dyr enn planlagt på grunn av den ekstreme tørken, noko som kanskje kan forklare den auka kjøttproduksjonen.

– I tillegg var det også høg produksjon innanfor meierivarer og iskrem, og mineralvatn og leskedrikkar. Denne utviklinga kan sjåast i samanheng med høg temperatur og finvêr, heiter det i SSBs gjennomgang.

Millionar av is

Både iskremprodusentar og norske bryggeri har tidlegare meldt om ein svært god sommar. I juli fortalde både Hennig-Olsen og Diplom-Is til NTB at dei hadde starta med 24-timarsproduksjon av is for å dekke etterspørselen.

– Mai og juni har vore tidenes beste for Diplom-Is. Samla har vi hatt ein vekst på 26 prosent samanlikna med sommarmånadane i fjor. Vi forventar no å selje 300 millionar isporsjonar i år, sa administrerande direktør Rita Kristin Broch i Diplom-Is.

Direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen sa i juli at han spår eit potensielt rekordår for bransjen. Han kunne fortelje at varmen har vore særleg godt nytt for lysare øltypar, mens nordmenn også har helt i seg mykje meir alkoholfritt øl enn tidlegare.

Betydeleg omsetningsauke

Tysdag la SSB også fram tal for omsetnaden i industrien. Dei sesongjusterte tala viser ein auke på 4,6 prosent frå 1. kvartal til 2. kvartal i 2018. Frå mai til juni var det ein oppgang på 1,5 prosent.

– Dei fleste av næringane melde om auka omsetning i perioden, og det største bidraget til veksten kom frå næringsmiddelindustrien som hadde ein auke på 4,5 prosent. Innanfor næringsmiddelindustrien var det spesielt tilverking og konservering av fisk som viste oppgang. Kjøtt og kjøttvarer hadde også høgare omsetning i denne perioden, skriv SSB.

Bygging av skip og oljeplattformer var også med på å trekke opp tala.

