Regjeringa må svare på fleire spørsmål i Sandberg-saka

– Vi vil ha svar på fleire spørsmål, seier Arbeidarpartiets næringspolitiske talsmann Terje Lien Aasland, som tysdag jobba med nye spørsmål i saka.

Hans undrar seg over at Solberg i sitt brev til Stortinget måndag erkjenner at Sandberg med kunnskap og vilje har brote råd frå sikkerhetsmyndigheitene, men samtidig seier at sikkerheit er det regjeringa set aller øvst.

– Ho tar ikkje tak i den reelle, alvorlege problemstillinga, meiner Aasland, som blant anna vil vite meir om kva følgjer Sandbergs framferd kan ha fått.

– Vi må få det klart om det er sensitiv informasjon som no kan vere på avvege, seier Ap-representanten til NTB.

Solberg slo måndag fast at Sandberg ikkje har følgt tryggingsråd og rutinar for bruk av mobiltelefon og varsling av reise i samband med besøket til Iran i sommar. Sandbergs telefon er no hos Politiets tryggingsteneste (PST).

