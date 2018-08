Rekorddag på Oslo Børs

innenriks

Dermed har børsen så langt i år stige med over 11 prosent, ifølgje Hegnar.no.

Equinor trona som vanleg heilt øvst på omsetningstoppen og kunne notere seg ein bra dag med ein vekst på 1,85 prosent.

Av dei andre oljegigantane opplevde Aker BP ein knallsterk dag med ein auke på ikkje mindre enn 4,18 prosent og var òg den solide dagsvinnaren på børsen. Subsea 7, TGS-Nopec og DNO steig med høvesvis 2,08, 3,54 og 4,09 prosent.

Elles kunne DNB sjå seg fornøgd med ei stigning på 2,21 prosent. Norsk Hydro kunne òg nyte godt av rekorddagen på Oslo Børs og steig med 2,89 prosent.

Marine Harvest og Orkla steig med høvesvis 0,45 og 0,29 prosent.

SalMar derimot var det einaste selskapet blant dei ti mest omsette med raude tal. Oppdrettsselskapet fall med 0,79 prosent.

Nemnde Aker BP vart dagsvinnar med sine 4,18 prosent. I den andre enden av lista låg teknologileverandøren Asetek som fall med 3,83 prosent.

Det vart òg ein solid dag på dei europeiske børsane. Dax 30 i Frankfurt gjekk opp 0,58 prosent. I Paris gjekk CAC 40 opp 1,02 prosent, mens i London gjekk FTSE 100 opp med 0,92 prosent.

Årsaka til den rekordhøge hovudindeksen og dei solide noteringane for oljeselskapa kjem av at oljeprisen gjekk i vêret denne dagen. Tysdag ettermiddag var prisen 74,70 dollar per fat, ei stigning på 1,5 prosent. Amerikansk lettolje vart omsett for 69,21 dollar fatet.

(©NPK)