Turistattraksjon kan bli vakta

Det fortel Anne Rudsengen frå Statens naturoppsyn til NRK Dagsnytt.

– Vi har Trolltunga og Besseggen der vi veit dei har folk til stades i høgsesong. Kanskje det er ei moglegheit, så det vil vi diskutere, seier ho.

Frå Austerrike

Det var ein 38 år gammal mann frå Austerrike som omkom etter å ha falle i Nigardsbrevatnet i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Politiet fekk først melding om at ei isblokk hadde losna og at tre personar hadde hamna i vatnet. To av dei, ei kvinne og ein mann, klarte å berge seg opp. Den tredje mannen vart først meldt sakna, før han seinare vart funnen livlaus i vatnet og erklært død klokka 19.18 ifølgje Bergens Tidende.

Bølgje

Ifølgje politiet vart dei tre tatt av ei stor bølgje som kom av isblokka.

– Det verkar på oss som om dette har vore ein vennegjeng på tur, og alt tyder på at dei har gått forbi sperringane ved breen, sa operasjonsleiar Helge Blindheim til avisa søndag kveld.

Fleire trassa

Allereie dagen etter var det ifølgje Rudsengen fleire turistar som igjen valde å trasse sperringane ved breen.

