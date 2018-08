Barn av innvandrarar vel ofte partnar med innvandrarbakgrunn

innenriks

Det er færre enn blant innvandrarar frå dei same landa, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

I undersøkinga vart i alt 1.049 norskfødde i alderen 16–39 år med foreldre frå Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam intervjuet.

Det er vanlegare for norskfødde med foreldre frå Tyrkia og Pakistan å ha ein partnar med same innvandrarbakgrunn enn dei med foreldre frå Sri Lanka og Vietnam.

I undersøkinga vart også innvandrarar intervjua, og det er oftare at dei har ein partnar med same bakgrunn enn barna deira som er fødde og oppvaksne i Noreg.

– Dersom vi samanliknar norskfødde med innvandrarforeldre og innvandrarar med same landsbakgrunn, ser vi at det er mindre vanlig for dei som er fødde og oppvaksne i Noreg å ha ein partnar som har innvandrarbakgrunn, seier seniorrådgjevar Kristin Egge-Hoveid i Statistisk sentralbyrå.

(©NPK)