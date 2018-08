Forsoningsmøte mellom LO og Frp utan semje

innenriks

– Det er alltid nyttig å møtast. Sjølv om retorikken er litt annleis, er dei ideologiske stolpane urørte. Dei ligg fast. Her har vi ikkje nærma oss kvarandre, seier Gabrielsen til Fri Fagbevegelse.

Etter ein heftig ordkrig mellom Frp og LO i vår om kven som best representerer arbeidarane, møttest LO-leiaren og partileiaren i Frp, som òg er finansminister, onsdag for å snakke ut.

Det var Jensen som i mai inviterte LO-leiar Hans Christian Gabrielsen til eit lukka møte etter at sistnemnde hevda at Frp har erklært krig mot fagrørsla.

– Ikkje einige om løysingane

– Overordna er vi einige om utfordringane, men ikkje nødvendigvis like einige om løysingane. Men nettopp derfor er det viktig å sette seg ned og diskutere desse tinga. Eg er veldig glad for at vi fekk til dette møtet, seier Jensen til Fri Fagbevegelse.

Jensens invitasjon kom i kjølvatnet av ei 1. mai-markering prega av hard, retorisk kamp mellom Frp og Arbeidarpartiet om kven som er det verkelege partiet for arbeidsfolk i Noreg.

Ein del av bakteppet er òg Jensens angrep på LO i landsmøtetalen sin i vår. Der hevda ho at LO var meir opptatt av partipolitikk enn av interessene til arbeidarane.

På Frps kontor

Det førte igjen til harde angrep frå LO-leiaren, som mellom anna sa at «arbeidsfolk for lengst har gjennomskoda Frp som eit skattekuttparti for dei aller rikaste».

Møtet mellom dei to fann stad på Frps partikontor onsdag ettermiddag.

LO-leiaren tok opp kor viktig det er å ha heile, faste stillingar i norsk arbeidsliv, kampen mot sosial dumping og tiltak for å auke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Også kampsaka pensjon frå første krone vart tatt opp.

Jensen opplyser at påfyll av kompetanse i eit arbeidsliv i endring, korleis yrkesfaga kan gjerast meir relevante, og arbeidslivskriminalitet var blant temaa dei to diskuterte.

– Det er mange saker Frp og LO har felles interesse av å løyse for å gjere kvardagen til norske arbeidarar betre. Mitt håp er at LO er interessert i å ha jamleg dialog med oss for å motbevise myten om at fagorganisasjonane berre er tett kopla til venstresida, skreiv Jensen i ein e-post til NTB før møtet.

