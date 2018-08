Halvparten ønsker at sjefen skal vere eldre enn dei sjølv

innenriks

Av dei 25.000 arbeidstakarane i 34 forskjellige land som deltok i undersøkinga, sa 69 prosent at dei føretrekkjer at sjefen er like gammal eller eldre enn dei sjølve.

Vidare kjem det fram i same undersøking at 83 prosent av dei norske deltakarane meiner at alder ikkje er viktig, så lenge sjefen er inspirerande.

– Nordmenn er meir opne for at alder ikkje er ein hindring når du er sjef, enten du er yngre eller eldre enn medarbeidarane dine. Eg trur dette blant anna kan henge saman med at den norske leiarstilen er meir open og inkluderande enn i mange andre land. Det viktigaste for oss er trass alt at sjefen er inspirerande og open, seier administrerande direktør Eivind Bøe i Randstad Noreg i ei pressemelding.

Polen er det einaste landet der under halvparten seier dei føretrekkjer at sjefen er like gammal eller eldre.

Undersøkinga er utført i privat sektor av Randstad Workmonitor på vegner av det bemanningsfirmaet Randstad.

(©NPK)