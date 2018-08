KrF vil vite meir om PSTs Sandberg-vurdering

innenriks

Hans Fredrik Grøvan (KrF) vurderer om han skal be om eit ekstraordinært møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for å drøfte Sandberg-saka, skriv VG. Grøvan meiner Stortinget må få vite meir om alvorsgraden i regelbrota Sandberg har gjort seg skuldig i ved å ikkje varsle Solberg om at han hadde tenkt seg til Iran på ferie, og ved å ta med seg sin eigen mobiltelefon dit.

Solberg må orientere Stortinget om kva tilbakemeldingar ho har fått frå Politiets tryggingsteneste (PST) om saka, ifølgje Grøvan, som sjølv sit i kontrollkomiteen.

– Dersom Sandbergs framferd utgjer ein stor risiko for landet, så er det svært alvorleg. Men det er vanskeleg for meg å vurdere utan å kjenne til PSTs vurderingar, seier Grøvan.

Har Solbergs tillit

Solberg opplyste onsdag at ho har hatt ein lang og god samtale med Sandberg om saka.

– Han er innforstått med at han har brote regelverket. Han er opptatt av å rydde opp og lei seg for situasjonen som har oppstått, seier statsministeren.

– Eg har heile tida sagt at det er menneskeleg å gjere feil. Han tar det på djupaste alvor at han har brote regelverket. Eg har framleis tillit til Per Sandberg.

På spørsmål om det kjem til å få konkrete konsekvensar for Sandberg, svarer Solberg at dei no arbeider med å gi svar på dei spørsmåla Stortinget har stilt for å få klarlagt i saka.

Mange spørsmål

Fleire i opposisjonen på Stortinget har bedt statsministeren svare på spørsmål i samband med Sandbergs reise til Iran. Mellom anna har næringspolitisk talsmann for Arbeidarpartiet Terje Lien Aasland bedt Solberg svare på dette: «Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?»

Spørsmåla kjem etter at Sandberg gjennomførte ei privat reise til Iran saman med sin norsk-iranske kjærast.

(©NPK)