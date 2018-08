LO fryktar tørkekrisa kan føre til tapte arbeidsplassar

innenriks

– Det er kritisk. Om det blir ein situasjon der mange dyr blir slakta, kan

det ta år før produksjonen er oppe igjen. For mine medlemmer kan

det bli mykje å gjere ei kort tid framover, og så veldig lite i lang tid framover, seier Pedersen til Klassekampen. Han er leiar av LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) som har 30.000 medlemmer.

Tørken har ført til fôrmangel for mange bønder, og importprisen er høg. Pedersen meiner styresmaktene må ta grep og gjere tiltak som gjer at det importerte fôret blir billigare for bøndene.

– Vi kan risikere å bli meir avhengige av import. Dette kan gå ut over norske arbeidsplassar, seier han.

Næringsmiddelindustrien er ein av dei største fastlandsindustriane i Noreg og sysselset om lag 20 prosent av alle industriarbeidarar.

Alle parti i opposisjonen på Stortinget har gjort det klart at dei er klare til å stemme for dersom regjeringa kjem til Stortinget med forslag om å løyve pengar til ei krisepakke for landbruket.

