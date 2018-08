Medieprotest mot fotoforbod på Britney-konsert

innenriks

Fredag denne veka kjem 2000-talsstjerna Britney Spears til Noreg for første gong sidan 2004. Arrangøren har lagt ned fotoforbod under konserten på Telenor Arena – ein stadig aukande trend blant dei store arrangørane – og no går norske medium saman i protest mot forbodet.

– Vi meiner Live Nation i samarbeid med managementet til Britney Spears legg ei uakseptabel avgrensing på pressefridommen og hindrar ei fri nyheitsformidling. Vi meiner Live Nation bør gi full redaksjonell tilgang til arrangementa deira, heiter det i ei pressemelding som er send Live Nation på vegner av NTB, VG, Dagsavisen, Dagbladet, NRK, TV 2 og Aftenposten.

– Fansen får fotografere

Britney Spears har onsdag ettermiddag svart på kritikken via managementet sitt og konsertarrangøren Live Nation. Der går det fram at artisten heilhjarta støttar at folk i publikum tar bilete under konserten, men at ho ikkje vil la media gjere det same:

– Det er fansen som får ta bilete under konserten. Dette er deira oppleving, og bileta blir delte på sosiale medium. Det er slik Britney vil ha det. Ho vil ikkje la noko komme i vegen for opplevinga av konserten, skriv Larry Rudolph, som er Britneys manager, i ei fråsegn til dei norske media.

Fans mot presse

Fungerande fotosjef i VG, Annemor Larsen, seier til NTB at svaret frå manageren søkjer å skape eit fiendebilete, eit kunstig skilje mellom fans på den eine sida og pressa på den andre.

– Eg vil tru fansen òg set pris på gode bilete tatt av profesjonelle fotografar, seier fotosjefen til NTB.

Ho er ikkje spesielt overraska over at managementet til Britney Spears ikkje bryr seg om den norske offentlegheita, men er meir skuffa over at den norske arrangøren, Live Nation, ikkje tar eit større samfunnsansvar.

– Det er nesten 20.000 menneske samla på éin stad, og eg tenkjer det er uansvarleg av Live Nation, som fleire gonger køyrer arrangement utan at offentlegheita slepp til, seier Annemor Larsen.

Viktig prinsipp

Redaktør og leiar for visuell kommunikasjon i NTB, Christina Dorthellinger Nygaard, har engasjert seg sterkt i saka. Svaret frå manageren til Britney Spears gjer henne oppgitt.

– Det betyr at dette enorme arrangementet ikkje har fotojournalistar til stades. Arrangementet har òg nyheitsinteresse – ikkje minst om noko skulle skje, seier ho.

– Pressefridom er eit viktig prinsipp, som vi må kjempe for kvar gong det blir utfordra. Artistar som stikk kjeppar i hjula, hindrar arbeidet vårt, sa ho førre månad da hardrockbandet Guns N' Roses etter litt forhandling oppheva det planlagde fotoforbodet.

Snuoperasjonen til Guns N' Roses kom i kjølvatnet av Eminem-konserten på Voldsløkka i slutten av juni, som var formeleg hermetisk lukka både for pressa og eventuelle hobbyfotografar. Opprørte naboar fortalde da til Dagbladet at vaktselskapet Pro Sec gjekk dør til dør i nabolaget for å forsikre seg om at ingen fotografar tok bilete ut gjennom vindauga.

