Meiner ulvebestanden reduserer verdien på skogeigedom

Interesseorganisasjonen Norskog skriv i sin klage på forslaget frå rovviltnemndene til uttak av ulv til vinteren at det planlagte uttaket er for lite. I staden for lisensjakt på tre ulveflokkar innanfor ulvesona og uttak av inntil 12 ulvar utanfor sona, foreslår Norskog eit uttak på 4,5 ulveflokkar, skriv Nationen.

Grunneigarorganisasjonen har rekna på verditapet ulven representerer og anslår at ulveforvaltinga i dag påfører ein skade nær 1 milliard kroner. Reknestykket legg til grunn viltet ulven et, redusert inntekt frå uteleige og anna i samband med jakt, inntektsbortfall og reduksjon i tomteverdi.

– Avgjerda storsamfunnet har tatt om å ha ulv samla i område er ei økonomisk belasting for dei som er der. Det har vore mykje fokus på beitebruken og kor mykje det kostar, og mindre på jaktrettane, seier næringspolitisk sjef Bente E. Løvenskiold i Nordskog.

Landbruksmeklar Ketil Koppang bekreftar overfor Nationen at eigedommar innanfor ulvesona er mindre attraktive på marknaden enn dei utanfor.

– Eg er ingen innbiten ulvemotstandar, men skal ein tenkje realøkonomisk er det openbert at ulv er ei stor negativ sak for skogbruket, seier Koppang.

