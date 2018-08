innenriks

Cuovddatmohkki i Finnmark kan skilte med den lågaste temperaturen, med minus 0,4 grader. I Dividalen i Troms vart det også målt minus 0,3, skriv meteorologane på Twitter.

Så seint som for ei snau veke sidan vart det målt tropenatt – altså at temperaturen ikkje fell under 20 grader – fleire stadar i Finnmark.

