Professorar om Oslo Met-skilt: Eit overgrep mot det norske språket

Oslo Met, tidlegare Høgskulen i Oslo og Akershus, vart universitet tidlegare i år og skifta samtidig namn. Med haustsemesteret på trappene, er det no full strid internt om dei nye skilta som no vert sette opp på dei ulike faktulteta, ifølgje Dagens Næringsliv.

Det rykande ferske universitetet kunngjorde opphavleg at dei ville bruke namnet «Oslo Met – storbyuniversitetet», også det omstridd, men på dei store skilta på Bislett har dei denne sommaren sett opp skilt med teksten «Oslo Metropolitan University Storbyuniversitetet».

– Eit overgrep

Oslo Met-professorane Andrs Breidlid og Ragnar Audunson refsar skiltinga i ein kronikk i Khrono.

– Det er eit overgrep mot norsk kultur og språk, og det signaliserer at det norske språket ikkje er så viktig. Dette er veldig grovt, seier Breidlid. Han meiner den amerikanskfødde rektoren ved universitetet, Curt Rice, favoriserer engelsk ved å la det norske namnet vike for det engelske i skiltinga.

Både engelsk og norsk

Rice har ingen planar om å edre skilta.

– Det blir argumentert for at vi er pålagt å bruke heile det offisielle namnet i skiltinga. Det stemmer ikkje og er eit oppdikta prinsipp. Deretter har vi valt å skilje det norske frå det engelske av kommunikasjonsfaglege grunnar, som er ei avgjerd vi står for, seier Rice.

