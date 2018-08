Statsministeren ser ikkje vekk frå krisepakke til bøndene

innenriks

Statsministeren besøkte saman med bondeorganisasjonane garden til den tørkeramma bonden Lars Egil Lauten på Kløfta i Akershus onsdag. Til stades var òg landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Saman med bondeorganisasjonane Bondelaget og Småbrukarlaget fekk dei omvising på garden, som er hardt ramma av tørken. Lauten har hausta berre fem av 25 rundballar til dei 60 mjølkekyrne sine og risikerer å ikkje ha nok fôr til dyra sine.

Bøndene har håpt på statleg hjelp etter krisetørken i sommar og har etterlyst ei krisepakke frå regjeringa.

Ser ikkje vekk frå tiltak

Da statsministeren snakka med pressa etter omvisinga, var ho ikkje heilt avvisande til ei eventuell krisepakke, men la vekt på at ein først må få oversikt over situasjonen.

– Vi må snakke om kva som er innhaldet, korleis det passar inn i det gjeldande behandlingssystemet, og vi må sørgje for at vi møter dei bøndene som har dei største utfordringane. Førebels så blir det jobba mykje med å rett og slett få oversikt over og dermed òg få tilpassa eventuelle tiltak, seier Solberg.

Statsministeren understreka at dei ikkje kan gi ei krisepakke før dei veit kva pengane skal gå til.

Ingen konklusjon

Onsdag morgon gjekk Dale ut og kjølte ned bondehåpet om ei krisepakke ved å seie at det er førebels ikkje aktuelt. Han understreka på gardsbesøket at det ikkje blir nokon konklusjon frå Landbruksdepartementet heilt enno.

– Det blir ikkje nokon konklusjon frå vår side før vi har gjort grunnlagsarbeidet. Vi veit ikkje kor store kostnadene faktisk blir for bøndene. Så det å faktisk innrette dei nye tiltaka no før vi har fullstendig oversikt, vil ikkje avhjelpe situasjonen, seier landbruksministeren.

Dale nemnde òg at arbeidet som starta for fjorten dagar sidan da han møtte bondeorganisasjonane i juli, framleis er i gang på administrativt nivå.

