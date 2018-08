Handhelsing opp for Diskrimineringsnemnda

innenriks

Den muslimske mannen i 40-åra blei tidlegare denne veka intervjua i Dagsavisen. Han forklarer haldninga med at han ikkje ville utsette seg for freistingar og at han følgjer profetens ord.

Mannen har klaga inn både Ekeberg skule i Oslo og Nav inn for nemnda. Nav gav avslag på søknaden om sosialstøtte med grunngiving at mannen hadde takka nei til anna arbeid.

Etter planen skal Diskrimineringsnemnda behandle sakene samla i møte 9. oktober. Ein reknar med at dei endelege avgjerslene vil vere klare i november, opplyser direktør Ashan Nishantha til NTB.

Ombod: Vanskeleg situasjon

Likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm seier at saka illustrerer ein vanskeleg situasjon der to menneskerettar kolliderer: omsynet til kjønnslikestilling og omsynet til religionsfridom.

Bjurstrøm legg til at arbeidsgivar også må tenkje på korleis ein jobb skal utførast. Ho seier det må gjerast ein interesseavveginga.

Må faktisk handhelse

Likestillings- og diskrimineringsombodet meiner at personar som jobbar med menneske, må finne seg i å handhelse. Om ikkje kan det bli oppfatta som manglande respekt.

Ho meiner det i dei aller fleste arbeidsforhold vil det vere legitimt å krevje at ein handhelser.

– Men det kan heller ikkje late ute at ein annan type respektfull form for helsing, knytt til religion, kan vere i samsvar med utføring av arbeid og likebehandling av kvinner og menn, seier Hanne Bjurstrøm.

(©NPK)