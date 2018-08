Hareide refsar utsett terrorfrist

innenriks

I slutten av månaden held Stortinget kontrollhøyring om Riksrevisjonens slakt av regjeringas arbeid med terrorsikring av viktige mål i forsvaret og politiet. Dette kallast gjerne objektsikring.

Terrorsikringa i Forsvaret skulle vere på plass seinast 1. januar 2015, men Riksrevisjonens siste rapport viser likevel at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ligg langt bak skjema. Planen hans no er ifølgje Klassekampen å ferdigstille arbeidet innan 2025, men denne planen er ikkje lagt fram for Stortinget.

Forsvarsministeren forklarer det med at den opphavlege fristen står i objektsikkerheitsforskrifta som tredde i kraft 1. januar 2011. Forskrifter blir vedtatt av regjeringa, ikkje Stortinget.

– Derfor har det ikkje vore naturleg å fremme forslag til Stortinget om å endre tidsfristen, har ministeren forklart via spesialrådgjevar Birgitte Frisch.

Regjeringa «tar sikte på at en ny lov med tilhørende forskrifter skal tre i kraft 1. januar 2019».

– Riksrevisjonens rapport slår fast at Forsvarsdepartementets plan for objektsikring, med frist i 2025, ikkje er i tråd med Stortingets vedtak og føresetnader. Det er alvorleg, meiner Hareide (KrF).

