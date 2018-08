Mann døydde i klemulykke i Steinkjer

innenriks

Politiet fekk melding om ulykka klokka 10.11 torsdag.

– Vi fekk melding via AMK om at ein mann hadde vore fastklemt under ein personbil. Vi rykte ut saman med andre nødetatar, på det som vart omtalt som ei alvorleg ulykke, seier operasjonsleiar Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Like før klokka 11.30 bekreftar innsatsleiar Terje Bolås overfor Trønder-Avisa at mannen vart erklært død på staden.

Ulykka skjedde i Sparbu. Førebels er det uklart nøyaktig kva som har skjedd.

– Vi har gjort nokre undersøkingar og funne spor som tilseier at det har blitt gjort arbeid på den aktuelle personbilen. Førebels veit vi ikkje meir, seier Gaasvik.

Han opplyser vidare at kriminalteknikarar også er på plass for å gjere undersøkingar.

– Vi behandlar dette som ein åstad, seier operasjonsleiaren.

