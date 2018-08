innenriks

Ifølgje tiltalen svindla mannen til seg pengane gjennom å sende inn meldekort der han opplyste at han ikkje var i arbeid, trass i at han tok imot lønn frå arbeidsgivar, skriv NRK.

Trygdesvindel er eit omfattande problem for Nav. I fjor anslo dei at dei leverer mellom 1.000 og 1.500 politimeldingar for trygdebedrageri i året, og at det årleg blir svindla trygd for nærmare åtte milliardar kroner.

(©NPK)