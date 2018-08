Nesten alle Ap-lag i Lofoten og Vesterålen seier nei til konsekvensutgreiing

innenriks

Debatten som no går føre seg internt i partiet kan ende med nei til oljeutvinning, melder NRK.

– Stemninga ute blant veljarane har lenge vore negativ til konsekvensutgreiing av Lofoten, Vesterålen og Senja. Noreg og resten av verda er inne i eit grønt skifte. Berekraftig utvikling har aldri vore viktigare, seier ordførar Tove Mette Bjørkmo (Ap) i Sortland kommune.

– Legg oljesaka død. Kvifor skal Ap bruke tid og ressursar på å kjempe for ei tapt sak. Verken befolkninga eller fiskerinæringa vil ha olje i Lofoten og Vesterålen, seier ho.

Etter mange diskusjonar i lokallaga kom torsdag beskjeden om at fylkeslaget Nordland Ap gir opp kampen om oljeutvinning.

– Dette er ein daud hest, og slaktaren kjem ikkje frå Arbeidarpartiet. Vi har jobba hardt for å få dette til, men andre har på ein måte gravlagt det. Eg har mykje høgare ambisjonar for dei andre næringane som vi har her i fylket og i regionen Nord-Norge, seier fylkesleiar Bjørnar Skjæran til NRK.

I vinter sa ti fylkeslag i Ap nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Partileiar Jonas Gahr Støre sa førre veke at han ønskjer den interne debatten velkommen, men understreka at han framleis står på formuleringane i partiprogrammet, om delvis vern og at delar skal konsekvensutgreiast.

