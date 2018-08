Regjeringa seier nei til å sette ut tamme ender til jakt

innenriks

Miljødirektoratet gav i mai i fjor Løvenskiold-Fossum Skog løyve til å importere 8.000 stokkender til kommersiell jakt i Telemark.

Avgjerda blei klaga på av Norsk Ornitologisk Forening og NOAH – for dyrs rettar, og i desember i fjor blei det kjent at Miljødirektoratet gjer heilomvending og vil avslå framtidige søknader.

Skogeigarorganisasjonen Norskog klaga på avgjerda, men etter ny behandling i Miljødirektoratet har Klima- og miljødepartementet (KLD) denne veka komme med ei endeleg avgjerd. Dei vil følgje tilrådinga frå direktoratet, skriv NRK.

– Å sette ut stokkender for jaktformål gir risiko for negative konsekvensar for biologisk mangfald, Miljøstyresmaktene kan derfor ikkje gi løyve til det, seier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet.

Vitskapskomiteen for mat og miljø har tidlegare konkludert med at å føre inn og sette ut tamme stokkender i Noreg gir risiko for negative konsekvensar for blant anna biologisk mangfald.

– Vi er skuffa over avgjerda. Departementet har lagt vekt på rapporten frå Vitskapskomiteen, som i stor grad er basert på spekulasjonar og forventningar – det er veldig lite fakta. Vi ønskjer oss eit vedtak på eit fagleg godt dokumentert grunnlag, seier administrerande direktør Arna Rørå i Norskog.

