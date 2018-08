Sandberg vil ikkje svare på kvifor han ikkje varsla om Iran-reise

innenriks

– Eg angrar sjølvsagt, og det har eg beklaga, på at eg ikkje varsla. Og at eg tok med meg telefonen har eg beklaga. Og så skal eg ikkje gå inn på kva vurderingar eg gjorde for at eg valde å ikkje varsle, og at eg valde å ta med mobiltelefonen, seier Sandberg (Frp) ifølgje VG.

Han møtte torsdag pressa i Mandal, der han har besøkt Sjømatfestivalen.

Forlét journalistane

Då Sandberg blei spurt om kva grunner han hadde til å ikkje varsle Solberg på førehand, forlét Sandberg gruppa av journalistar, som på førehand hadde fått beskjed om at dei berre fekk stille eitt spørsmål kvar.

Det gjekk to dagar frå Sandberg kom til Iran, til han 24. juli varsla Statsministerens kontor om reisa. Dagen før hadde han varsla embetsverket i Nærings- og fiskeridepartementet.

Ifølgje opplysningar frå VG har Sandberg allereie gjennomført ein sikkerheitssamtale med PST tidlegare denne veka, men Sandberg sjølv vil ikkje bekrefte noko møte.

– Møta og brifane mine med PST kommenterer eg ikkje, seier han.

Deltok i feiringa av nasjonaldagen til Iran

Aftenposten skreiv onsdag at Sandberg også var til stades som statsråd under feiringa til den iranske ambassaden av nasjonaldagen til Iran i februar.

På spørsmål frå avisa i Mandal torsdag om kvifor han deltok på feiringa svarer Sandberg dette:

– Som stortingsrepresentant og statsråd får du invitasjon frå nesten alle ambassadør.

(©NPK)