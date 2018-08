Sikta 17-åring tilstår Varhaug-drapet

innenriks

Det opplyste politiet på ein pressekonferanse på politihuset i Stavanger torsdag ettermiddag.

– Sikta forklarte først at han tilfeldigvis kom over avdøde natt til måndag, men at han elles ikkje hadde noko med drapet å gjere. Han har no endra den forklaringa og har forklart at han har utført drapshandlinga og at drapet skjedde mens Sunniva var på veg heim. Han har også forklart at Sunniva var eit tilfeldig offer, seier politiinspektør Lars Ole Berge.

13 år gamle Sunniva Ødegård blei funnen død natt til måndag 30. juli, etter at ho ikkje hadde komme heim etter eit besøk hos ein kamerat. Den førebelse obduksjonsrapporten stadfesta at Ødegård blei drepen.

Dagen etter at Ødegård blei funnen død blei ein 17 år gammal gut sikta for drapet.

– Sikta har forklart at det blei utøvd vald på to stadar. Det eine staden er ved ei trapp i Åvegen 20, seier etterforskningsleiar Bjørn Kåre Dahl.

– Vi veit også at Sunniva har blitt flytta til funnstaden opp mot tidspunktet då ho blei funnen. Sikta har forklart seg om drapsvåpenet, og vi meiner at vi har kontroll på dette våpenet, seier Dahl.

Avhøyra går framleis føre seg.

17-åringen har ikkje formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskuld, seier politiet.