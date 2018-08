Politiet med ny åtvaring mot «direktørsvindel»

innenriks

Direktørsvindel, også kalla epostsvindel går ut på at bedragarar sender e-post til bedrifter og gir seg ut for å vere leiarar i bedrifta. Dei ber tilsette om å gjennomføre utbetalingar.

– Det er i sakene som er avdekt så langt, snakk om til dels store pengebeløp. Nokre gonger har bedrifta sjølv klart å avverje utbetaling, men det er dessverre fleire som har utbetalt pengar, seier Sturle Smith, som er seksjonsleiar for finansiell etterforsking i Sørvest politidistrikt i ei pressemelding.

Pengane blir ofte sende ut av landet, noko som gjer det vanskeleg for politiet å følgje dei elektroniske spora og finne dei ansvarlege.

Noreg er i verdstoppen på slik svindel. Dei fire første månadane i 2018 var det 4.000 slike angrep på verdsbasis. Tre prosent av dei var i Noreg, ifølgje NRK.

I år anslår Trend Micro at det vil bli svindla for 90 milliardar kroner via direktørsvindel på verdsbasis.

