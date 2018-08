Prega lokalmiljø tok farvel då Sunniva Ødegård (13) vart gravlagt

innenriks

Mens flagget vaia på halv stong utanfor, samla 400 personar seg i Varhaug kyrkje under seremonien fredag, skriv Stavanger Aftenblad. Allereie halvannan time før seremonien, som vart leidd av sokneprest Gaute Øgreid Rasmussen, begynte familiemedlemmer og bygdefolk å fylle opp benkeradene.

Seremonien opna med songen «Alt vart så stille», sunge av solist Bjarte Lending. Deretter song heile kyrkja «Kjærlighet frå Gud», før presten heldt sin minnetale. Så vart det minneord frå presten.

– Den fryktelege nyheita om at Sunniva vart funnen død for 11 dagar sidan har sett djupe spor i bygda. Vi føler oss lamma og uendeleg triste, opna Rasmussen. Han beskreiv Sunniva som livleg og sprudlande, ei som likte å syngje og opptre.

– Livet til ei flott jente enda på stien, berre 13 år gammal. Eit frykteleg slag for familien, men ein tragedie også for bygda Varhaug. Vi som er her i dag ønsker å fortelje til Sunnivas nærmaste at vi føler med dykk. Og lyse fred over Sunnivas minne, avslutta soknepresten sitt minneord.

Den 17 år gamle guten som er sikta for drapet, tilstod torsdag å ha drepe 13-åringen. Han har førebels ikkje formelt erkjent straffskyld. Bistandsadvokat Harald Øglænd opplyser at familien er letta over tilståinga, fordi dei ikkje lenger treng å tenkje på om rett person er tatt.

