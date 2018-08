Regjeringa gir tilskot til CO2-fangst på Klemetsrud

innenriks

I ei pressemelding frå regjeringa fredag blir prosjektet på avfallsanlegget skildra som betydeleg styrkt sidan førre vurdering. Regjeringa viser til at det finske selskapet Fortum Oslo Varme har lukkast med å redusere kostnadsestimata og uvissa knytt til gjennomføringa av prosjektet. Total kostnad for fangst, lagring og transport over ein femårsperiode er redusert frå 13,1 til 11,8 milliardar kroner.

To prosjekt

– Eg er glad for at fangstprosjektet til Fortum er forbetra og at vi no tilbyr forprosjektering av to fangstprosjekt. Eit rimeleg kostnadsnivå er avgjerande for at det kan bli eit godt demonstrasjonsprosjekt. Konkurranse mellom fangstaktørar er eit bidrag til dette, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i meldinga.

Det andre CO2-fangstprosjektet regjeringa satsar på er ved sementfabrikken i Brevik, som blir drive av selskapet Norcem.

SV: – Bra med grønt lys

Regjeringa har ein uttalt ambisjon om å realisere ei kostnadseffektiv løysing for fullskala CO2 -handtering i Noreg. Om denne ambisjonen er blitt reflektert i praktiske tiltak er omdiskutert. Både SV og Bellona har etterlyst at regjeringa legg tilstrekkelege løyvingar til å vidareføre prosjekt med CO2-fangst i Noreg på bordet. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken for SV er glad for at regjeringa no har avgjort å satse på prosjektet på Klemetsrud.

– Hetebølgjene og tørken i sommar har for alvor vist oss at det hastar å få på plass utsleppskutt. Derfor er det bra at regjeringa gir grønt lys til å gå vidare med karbonfangst anlegget på Klemetsrud. Vi forventar at regjeringa har fullt trykk på dette framover. Verda er heilt avhengig av denne klimateknologien dersom vi skal unngå dei verste konsekvensane av klimaendringane, seier Haltbrekken i ei melding til NTB.

