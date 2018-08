Sjuk brannmann skapte forseinkingar på Flesland

innenriks

Då ein brannmann vart akutt sjuk like etter klokka 8 fredag morgon, vart fem-seks store fly haldne tilbake.

– Dei maskinene vart forseinka, og dette kan gi følgjeforseinkingar seinare i dag. I tillegg var det nokre ankomstar som ikkje kunne lande, seier kommunikasjonssjef Gurli Ulverud i Avinor til Bergens Tidende.

Bergen lufthamn opplyser at det er krav om eit visst tal på personar i brann og redning for at dei største flya skal kunne ta av.

Den sjuke brannmannen vart raskt erstatta, og etter ein dryg time var flyplassen i regulær drift igjen.

(©NPK)