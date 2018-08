Statseigd kolselskap med milliardunderskot

innenriks

Det store underskotet kjem hovudsakleg av fallet i kolprisen, som har gått frå over 200 dollar tonnet til nærmare 60 dollar tonnet dei siste fem åra, skriv avisa. Nærmare 300 tilsette i selskapet har mista jobben sidan 2007.

For to år sidan vedtok Stortinget å skyte inn 750 millionar kroner i ei treårig redningspakke, slik at gruvedrifta skulle fortsette til 2020.

Planen var at selskapet skulle ta opp att drifta av Lunckefjell og Svea når det vart lønsamt å starte utvinninga igjen. I staden bestemte Stortinget i fjor at gruveverksemda i Lunckefjell og Svea skal avviklast.

