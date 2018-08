Fiskeribladet: Harald Tom Nesvik (Frp) tar over som fiskeriminister

innenriks

Fiskeribladet skriv at tidlegare parlamentarisk leiar Harald Tom Nesvik i Framstegspartiet blir ny fiskeriminister i Solberg-regjeringa. Han var måndag formiddag på veg til Oslo, skriv Fiskeribladet.

Kjelder VG har snakka med, seier Nesvik kjem til å bli utnemnt til fiskeriminister i eit ekstraordinært statsråd måndag.

Han skal også ha vore aktuell som statsråd tidlegare, men omsynet til representasjon frå forskjellige distrikt gjorde det vanskeleg for han å ta posten, ifølgje NRK. Politisk kommentator Magnus Takvam kallar Nesvik «det heitaste tipset»

– Det har eg ingen kommentar til, seier Harald Tom Nesvik til VG.

Han jobbar hos brønnbåtselskapet Sølvtrans. Han skulle eigentleg vore fylkesmann i Møre og Romsdal, men takka nei til jobben for å fortsette hos Sølvtrans, ifølgje Fiskeribladet.

Ei rad medium, inkludert NTB, får bekrefta av kjelder at Per Sandberg har bestemt seg for å trekkje seg som fiskeriminister i kjølvatnet av kritikken som er retta mot han etter feriereisa med kjærasten Bahareh Letnes til Iran.