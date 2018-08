Harald Tom Nesvik bekrefta som ny fiskeriminister

innenriks

Den nye fiskeriministeren tok imot ein blomebukett på slottsplassen klokka 13.10, før han og statsministeren snudde og vende tilbake mot Slottet.

Det er varsla ein pressekonferanse klokka 13.45 i representasjonsanlegget til regjeringa i samband med statsrådsskiftet. Det er også varsla nøkkeloverrekking klokka 15 i Nærings- og fiskeridepartementet.

Harald Tom Nesvik er tidlegare parlamentarisk nestleiar for Framstegspartiet, og han var stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Frp frå 1997 til 2017. Han tek over etter Per Sandberg (Frp).

Nesvik kjem no frå jobben som kommunikasjonssjef i brønnbåtreiarlaget Sølvtrans. Han blei i juni i fjor utnemnd som fylkesmann i Møre og Romsdal frå 2019, men trekte seg i mai av omsyn til familien.

