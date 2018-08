Per Sandberg går av som nestleiar i Framstegspartiet

innenriks

– Det har vore opp- og nedturar, og eg er stolt av å ha vore med på å byggje Framstegspartiet til eit stort og sterkt parti. No er likevel tida inne for å gå vidare, gjere noko anna og få moglegheit til å bruke meir tid på privatlivet, seier Sandberg.

Han har vore nestleiar sidan 2006, same år som Siv Jensen vart valt til partileiar. Etter å ha fått massiv kritikk etter Iran-ferien saman med kjærasten Bahareh Letnes, valde Sandberg måndag å gå av som fiskeriminister. Kort tid etter kom beskjeden om at han også trekkjer seg som nestleiar i partiet.

Sandberg har vore stortingsrepresentant frå 1997 til 2017 og har leidd både Stortingets justiskomité og transportkomité.

– Per har vore viktig for Frp og regjeringa gjennom mange år. Han har gjort ein formidabel innsats for partiet over mange år, og det blir eit stort rom å fylle. Eg meiner likevel det er klokt at Per no vel å gå av. Per er ein av dei mest erfarne rikspolitikarane i partiet. Eg vil takke for hans betydelege innsats for partiet over mange tiår, seier Jensen.

Ho møter pressa seinare måndag i samband med Sandbergs avgang.